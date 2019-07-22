2019/07/22 | 17:26

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مراسل افاق : البرلمان يصوت على 20 فقرة ومادة من مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

الاثنين

22

تموز

2019 :

05:20 pm

8

مراسل افاق : البرلمان يصوت على 20 فقرة ومادة من مشروع تعديل قانون

انتخابات مجالس المحافظات

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