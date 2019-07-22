فتح 3 شوارع بعد إزالة سوق بالكامل شرقي بغداد

2019/07/22 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد ،الاثنين، عن فتح ثلاثة شوارع بعد ازالة سوق

المشتل بالكامل ضمن المحلة 729 شرقي بغداد.

وذكرت الامانة في بيان ، إن"كوادر بلدية بغداد الجديدة قامت بازالة

السوق العشوائي المسمى شعبياً بسوق المشتل وفتح ثلاثة شوارع هي

(شارع المصرف والحاسبة و40) والتي كانت مغلقة بفعل

التجاوزات". واضافت ان "الحملة تضمنت ازالة اكثر من 60 تجاوزاً تراوح بين 30 كشك

والمتبقي جنابر وبسطات وتجاوزات اخرى مختلفة".يشار الى ان سوق المشتل هو احد التجاوزات التي كانت تحتمي بالكتل

الكونكريتية الخاصة بكراج بعقوبة القديم.

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