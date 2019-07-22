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البرلمان يصوت على القاسم الانتخابي 1.9 في قانون الانتخابات المحلية


البرلمان يصوت على القاسم الانتخابي 1.9 في قانون الانتخابات المحلية
2019/07/22 | 17:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البرلمان يصوت على القاسم الانتخابي 1.9 في قانون الانتخابات المحلية

تأریخ التحریر: : 2019/7/22 17:24

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{بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، على القاسم الانتخابي 1.9 في قانون الانتخابات المحلية.

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