نقابة الصحفيين العراقيين: عقوبات صارمة بانتظار اي صحفي عراقي تثبت زيارته لاسرائيل

2019/07/22 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، ما اعلن عن زيارة صحفيين عراقيين الى اسرائيل.

وذكر بيان للنقابة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها اطلعت على الإنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من ان وفداً يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل".واضاف ان" النقابة تستنكر وبشدة تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لارض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي".واكد" انها ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لاسرائيل الان ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".انتهى

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