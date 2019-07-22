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مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار


مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار
2019/07/22 | 17:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من تمديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يبحث عن

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