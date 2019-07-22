مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

2019/07/22 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من تمديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يبحث عن

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