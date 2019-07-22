ليمت الفقراء من أجل المنتوج الوطني

2019/07/22 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي قاسم الكعبي

يقاس نجاح اي دولة في العالم على مرتكز واحد مهم جدا الا وهو " الناتج المحلي الإجمالي" .ويعد المعيار المهم لمعرفة قوة اقتصاد

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