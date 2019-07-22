رفع دعوى قضائية على وزير المالية امام المحكمه الاتحادية من قبل النائبين جواد الموسوي وانعام الخزاعي

2019/07/22 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع النائبان جواد الموسوي وانعام الخزاعي دعوى قضائية على وزير المالية رسميا امام المحكمه الاتحادية اليوم لوجود خرق دستوري حول تنفيذ المادة 10 من قانون الموازنة العامة .وقال مراسل وكالة وطن للانباء ان هذه الدعوى تختلف عن دعوى سابقة قدمها النائبان الى محكمة القضاء الاداري ضد وزير المالية حول استغلال المنصب ./انتهى

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