استخبارات البصرة تضبط متهما بحوزته 5 كغم مخدرات معدة للتهريب إلى الكويت

2019/07/22 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة ،الاثنين، عن القاء القبض على متهم بتهريب المخدرات في قضاء الزبير غربي البصرة.

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