بعد إنسحاب امريكي مفاجئ.. داعش يوزع المنشورات على اهالي الرطبة

2019/07/22 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة الأنبار ،الاثنين، بأن تنظيم داعش الاجرامي بدأ بتوزيع المنشورات على أهالي الرطبة بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل مفاجئ ومعها الفوج التكتيكي، محذرا من تداعيات سلبية لهذا الانسحاب.

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