2019/07/22 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / اعتصام اداري مستشفى الشهيد الصدر العام - 2019/7/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ikVJ1gKeF4g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / اعتصام اداري مستشفى الشهيد الصدر العام - 2019/7/22) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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