عبد المهدي يتلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزيرة الدفاع البريطانية

2019/07/22 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء” انه تم التباحث حول الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد “.وأكّد الجانبان ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج […]

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