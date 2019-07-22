2019/07/22 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تستمرّ المنافسة بين النجمين كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الكثير من الإستحقاقات المتعلقة بكرة القدم.غير أنّ استفتاء جديداً كشف عن أبرز الشخصيات شعبية في العالم، وقد تفوّق رونالدو على ميسي.وفي التفاصيل، فإنّ “مؤسسة يو غوف نشرت لائحة تصنف أكثر الشخصيات شعبية لعام 2019.وأجرت المؤسسة الاستفتاء في 41 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استفتاء جديد: رونالدو يتفوق على ميسي! المركز الخبري الوطني.

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