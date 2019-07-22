نقابة الصحفيين تصدر بيانا بشأن زيارة صحفيين عراقيين لاسرائيل

2019/07/22 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين، بيانا بشأن زيارة صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون الى اسرائيل، فيما أكدت انها ستتخذ اجراءات رادعة بحق كل من يثبت زيارته لاسرائيل.





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