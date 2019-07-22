القبض على متهم بالاحتيال انتحل صفة ضابط في بابل

2019/07/22 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالاحتيال انتحل صفة ضابط في محافظة بابل.

وذكر بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “معلومات توفرت من قبل مصادرنا بوجود احد الاشخاص المطلوبين الى القضاء فى احدى القرى الزراعية التابعة لقضاء المحاويل، حيث تم التنسيق مع مفرزة من مركز شرطة المحاويل، وتم إلقاء القبض على المتهم (ح .



م.



ع .



ع) المطلوب الى محافظة بغداد وفق احكام المواد (295 .



285) تزوير والمادة (456) نصب واحتيال”.

وأضاف، ان “المتهم كان مختبئاً بإحدى الدور ضمن منطقة البو علوان وكان يرتدي الزي العسكري بمختلف الرتب ويقوم باعطاء الوعود بالتعين لبعض الشباب العاطلين عن العمل”.





وأشار البيان، الى “تسليم المتهم لمركز شرطة المحاويل بوصل استلام اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة”.

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