الكعبي يدعو الى استضافة المعنيين بملف تعيينات التربية ويعد بمحاسبة المقصرين

2019/07/22 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، كل من المعنيين في وزارة التربية وممثل الحكومة ومحافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة للحضور الى مجلس النواب لبيان اسباب تأخير اعلان اسماء المعينين لإشعال الدرجات الوظيفية في مدارس العاصمة، مشددا على ان هذا الاجراء سيشمل جميع المحافظات المتأخرة.





وقال الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مثل هذه السلوكيات التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع الشارع العراقي نجمت عنها فجوة بين المسؤول والمواطن الذي بدأ بفقدان ثقته بأصحاب القرار، رغم اننا حرصنا ومنذ بداية الدورة الحالية على بذل طاقة مضاعفة لرأب هذا الصدع ، لكننا مع الاسف نصطدم كل مرة بوجود مسؤولين يعملون بذات الاساليب التي نحاربها ونقف ضدهم وسنعمل على أبعاد كل شخص ومسؤول غير قادر على تنفيذ وعوده او القيام بالواجبات المكلف بها”.





وتابع، انه “منذ اشهر عديدة حرصنا على استحصال الموافقات لسد الشواغر التي يعاني منها قطاعنا التربوي عبر تعيين مدرسين ومعلمين جدد في محافظة بغداد وبقية المحافظات عبر الية الحذف والاستحداث ، لكن وحتى الان لم تعلن الاسماء لأسباب سنعلمها بعد استضافة المعنيين بهذا الملف وكذلك المعلومات التي تردنا من المواطن نفسه”.





وقرر الكعبي، “استضافة الجهات اعلاه لعدم انجاز ملف التعيينات الخاصة بقطاع التربية ، رغم اقرار الموازنة منذ اشهر عديدة ، رغم ان الامر يقدم خدمة عظيمة لأبنائنا الطلبة وايجاد فرص عمل لعدة الاف من الخريجين الشباب”.





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