2019/07/22 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: رئاسة البرلمان توجه النواب بالعودة الى قاعة الجلسة لاستكمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/22 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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