الحشد يقتل داعشيين ويدمر زورقهما في نهر ديالى

2019/07/22 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإجرامي وتدمير زورق كانا يستقلانه في نهر ديالى اثناء محاولتهما الهروب خلال

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