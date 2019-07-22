2019/07/22 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُنهي مناقشة قانون التمريض ويؤجل قانوني الضمان الصحي والهيأة البحرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُنهي مناقشة قانون التمريض ويؤجل قانوني الضمان الصحي والهيأة البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).