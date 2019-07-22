الحكومة العراقية تسلم نادية مراد جواز سفر دبلوماسيا

2019/07/22 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت الحكومة العراقية الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد جواز سفر دبلوماسيا "تقديرا لجهدها في تعريف العالم بجرائم تنظيم "داعش...

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