بلومبيرغ: إيران تخزّن نفطها في موانئ صينية

2019/07/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ"،الإثنين، إن إيران تقوم بتخزين نفطها الخام في موانئ صينية، داخل آبار تملكها طهران، مُشيرة إلى أن ذلك لا يُعد اختراقا للعقوبات الأميركية.

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