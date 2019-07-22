2019/07/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المحلية.وقال المصدر إن “مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المحلية”.يشار الى ان مجلس النواب بدأ، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على اعتماد نسبة سانت ليغو 1.9 في انتخابات مجالس المحافظات وكالة خطوة برس.

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