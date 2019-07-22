2019/07/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارطالب مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال محاربة الفساد.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اجتمع برئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي".

وأضاف البيان أن زيدان "ناقش مع الحضور الجهود المشتركة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف والتركيز على اختصاص القضاء وهيئة النزاهة في نظر قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني".

وتابع، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى شدد على احالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الاخرى لفسح المجال للقضاء ولهيئة النزاهة بنظر قضايا الفساد المهمة فقط".

وذكر البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى ناشد كافة الجهات الساندة في ابداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي وكذلك الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في سرعة انجاز التحقيق الاداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك".

وطالب في الوقت نفسه بـ"سرعة الاجابة على اسئلة هيئة النزاهة بخصوص القضايا المودعة لديهم لاكمال التحقيق فيها وعرضها على القضاء باسرع وقت".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد والتعجيل بالتحقيق الإداري) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد والتعجيل بالتحقيق الإداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).