محافظة بغداد: 2020 سنباشر العمل بتطوير مداخل العاصمة

2019/07/22 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ النبأ للأخبارأكد مدير التخطيط العمراني في ديوان محافظة بغداد، فاطمة الحسناوي، اليوم الاثنين، ان العمل في تطوير وتأهيل مداخل بغداد سيكون بداية عام 2020.

وقالت الحسناوي في حديث لـ النبا للاخبار، انه "بتوجيه من محافظ بغداد، فلاح الجزائري، سنباشر العمل على تطوير مداخل ومخارج العاصمة بغداد"، مبينة ان "هناك فرق استكشافية شكلت لكشف المواقع وحددت الاحتياجات ووضعت دراسة لتطوير تلك المداخل".

واضافت ان "التصاميم حصلت على موافقة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط وسيباشر العمل فيه على ثلاث مراحل بدء من عام 2020".

ولفتت الى ان "التصاميم تتضمن تأهيل الشوارع بمسارات حمولة خفيفة وثقيلة ومشاة، ووضع جسور مشاة ايضا وساحات للتبادل التجاري".انتهى/س

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