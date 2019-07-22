شاب يتجول داخل إحدى مستشفيات الموصل بدراجته النارية!!! “صورة”

2019/07/22 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تفاجأ مرضى ومراجعون بقيام شاب يقود دراجة نارية وهو يتجول داخل إحدى مستشفيات الموصل.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدراجة وهي داخل تسير داخل ممرات المستشفى.وتساءل موصليون عن كيفية دخول هذا الشاب بدراجته على الرغم من وجود منتسبين امنيين مكلفين بتأمين المستشفى.

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