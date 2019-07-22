نائب عن البصرة يرفع دعوى قضائية ضد “محسد” لتطاوله على اهالي المحافظة

2019/07/22 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تقدم النائب عن محافظة البصرة ، عن كتلة صادقون النيابية ، عدي عواد ، برفع دعوى قصائية ضد ” محسد جمال الدين ” لتطاوله على ابناء البصرة واتهامهم بتقسيم العراق “.وقال عواد ، في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي تلقته /SNG/ ، ” ردا على المعتوه محسد قبيح الدين الذي تجاوز على ...

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