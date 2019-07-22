2019/07/22 | 18:02

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الجمارك تعلن الية جديدة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية

بغداد/..اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، تطبيقها لآلية جديدة لدخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية و ستباشر العمل بتنفيذها اعتباراً من ٢٠١٩/٨/١.

وذكر بيان للهيئة تلقته " عين العراق نيوز" أنها "ستشرع بصفتها جهة تنفيذية بتطبيق ما ورد بتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩ والذي تضمن وضع آلية للسيطرة على دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية بدءاً من المنافذ الحدودية وصولا الى المذاخر الخاصة بالمكاتب العلمية و وزارة الصحة".

وأكدت الهيئة بحسب بيانها أنه "سيتم اعتماد الميناء الجاف في ابو غريب بالاضافة الى موقع الشالجية بالعاصمة بغداد كنقطتي ترسيم لهذه المواد"، موضحاً انه "تم اعطاء مهلة ١٢٠ يوماً من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٦ و بعدها يتم اعتماد دخول هذه المواد حصراً عن طريق منافذ ( مطار بغداد ومطار البصرة وميناء ام قصر الأوسط ومنافذ طريبيل والمنذرية وابراهيم الخليل )".

وحذرت الهيئة، ان "اي من هذه المواد ستعامل معاملة المواد المهربة في حال ورودها من خارج هذه المنافذ التي تم تحديدها وبعد انتهاء فترة المهلة اعلاه وستخضع للمادة (١٩٢) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

وأكدت "أستثناء المواد الأولية الداخلة في صناعة الادوية من اجراءات الأوامر الديوانية (١٤٧) لسنة ٢٠١٨ (٦) لسنة ٢٠١٩ وتطبق بحقها نفس الاجراءات المعتمدة حاليا".انتهى

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