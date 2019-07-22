رصد رتل لـ”داعش” في صحراء الرطبة غربي الانبار

2019/07/22 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد عضو مجلس الانبار، فرحان محمد الدليمي، الاثنين، بان سكان المناطق الصحراوية شاهدوا تجمعا لخلايا ارهابيي “ داعش” داخل مناطقهم.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “مصادرنا الاستخبارية أكدت وجود رتل لخلايا ارهابي داعش مكون من نحو عشر عجلات اقتربت من الحاجز الامني لصحراء قضاء الرطبة غربي الانبار”.وأضاف، أن “القوات الامنية اتخذت تدابير […]

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