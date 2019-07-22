الخارجية تعلن موافقتها على افتتاح سفارة في نيوزيلندا

2019/07/22 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، موافقتها على فتح سفارة عراقية في نيوزيلندا، فيما عرضت العاصمة يلينغتون، استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم حول ذلك الأمر.

وقالت الخارجية، في بيان تابعته “كلكامش برس”، إن “رئيس دائرة آسيا واستراليا وكالة حامد عباس، ألتقى مع السفيرة النيوزيلندية في بغداد تريدين شيري دوبسون بناء على طلبها، وبعد تبادل عبارات المجاملة والترحيب بين الجانبين أعلمت دوبسون وزارة الخارجية العراقية عن موافقة بلادها على فتح سفارة عراقية في نيوزيلندا”.

من جانبها، أكدت دوبسون “عن الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة بهذا الخصوص”.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن “رئيس الدائرة وكالة عبر عن شكر العراق للجانب النيوزيلندي على الموافقة على فتح سفارة عراقية”، مؤكدة على أن “هذه الموافقة تعد خطوة إضافية في اتجاه تعزيز العلاقات “السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها بين البلدين الصديقين”.

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