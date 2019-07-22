روحاني وعبدالمهدي يبحثان “نزع فتيل الأزمة الراهنة”

2019/07/22 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في العاصمة طهران اليوم الرئيس الايراني حسن روحاني، وتباحثا تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين....

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