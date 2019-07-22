قاسم الفهداوي : اعتماد البطاقة البايومترية في قانون انتخابات مجالس المحافظات سيمهد مسبقا لعمليات تزوير واسعة

2019/07/22 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن محافظة الانبار قاسم الفهداوي ان اعتماد البطاقة البايومترية في قانون انتخابات مجالس المحافظات سيمهد مسبقا لعمليات تزوير واسعة.وقال الفهداوي في مؤتمر صحفي مشترك ان ” عملية التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مرت اليوم وفيها فقرة ستؤدي الى افراغ هذه الممارسة من محتواها ، وهي اعتماد البطاقة البايومترية التي طالبنا بها […]

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