ايقاف التصويت على مجمل مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لحين الاتفاق على حسم خلافات ممثلي مكونات كركوك

2019/07/22 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقف مجلس النواب التصويت على مجمل مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لحين الاتفاق على حسم خلافات ممثلي مكونات كركوك./انتهى

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