انخفاض استثمارات الصين في الولايات المتحدة بنسبة 88% في عامين

2019/07/22 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… شهدت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة نموا لسنوات، حيث تم ضخ أموال في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والزراعة، إلا أن ذلك تغير في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.وأظهرت البيانات أن الاستثمار الصيني المباشر في الولايات المتحدة تراجع خلال العام الماضي بنسبة 88% مقارنة بمستواه في 2016، ليصل إلى 5.4 مليار دولار […]

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