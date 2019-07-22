الأنصاري يستقبل معاون مدير بطاقة السكن ويبحث معه بعض القضايا المهمة

2019/07/22 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… استقبل الأمين العام المساعد لمنظمة بدر ورئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح الحاج عبد الكريم الانصاري، اليوم الاثنين، معاون مدير بطاقة السكن اللواء مؤيد العقابي في مقر المنظمة ببغداد.وناقش الأنصاري، خلال اللقاء “كيفية تسهيل جميع الإجراءات لدى المراجعين والاسراع بمنح بطاقة السكن والقضاء على الروتين الذي تتبعه بعض الدوائر”، مثمناً “الجهود التي […]

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