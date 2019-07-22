2019/07/22 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وفد من وزارة الصحة مع المدير العام لشركة نفط البصرة المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل آليات تشغيل مستشفى النفط لطب وجراحة القلب في البصرة .وذكر اعلام شركة نفط البصرة في بيان ” ان وفدا من وزارة الصحة ضم اطباء الاختصاص بطب وجراحة القلب تداول مع مدير عام الشركة بحضور معاونَي المدير العام لشؤون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تناقش مع نفط البصرة آليات تشغيل مستشفى النفط لطب وجراحة القلب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تناقش مع نفط البصرة آليات تشغيل مستشفى النفط لطب وجراحة القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).