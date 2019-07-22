فائق زيدان يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد

2019/07/22 | 18:24

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المحرر :احمد خضر

بغداد/ إعلام القضاء

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال محاربة الفساد.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اجتمع بالسادة رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة السيد كريم الغزي".

وأضاف البيان أن "القاضي فائق زيدان ناقش مع الحضور الجهود المشتركة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف والتركيز على اختصاص القضاء وهيئة النزاهة في نظر قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني".

أضاف البيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى شدد على احالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الاخرى لفسح المجال للقضاء ولهيئة النزاهة بنظر قضايا الفساد المهمة فقط".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى ناشد كافة الجهات الساندة في ابداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي وكذلك الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في سرعة انجاز التحقيق الاداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك".

وطالب في الوقت نفسه بـ"سرعة الاجابة على اسئلة هيئة النزاهة بخصوص القضايا المودعة لديهم لاكمال التحقيق فيها وعرضها على القضاء باسرع وقت

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