البرلمان يؤجل مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي

2019/07/22 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب، الاثنين، تأجيل مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي، فيما انهى مناقشة مشروع قانون التمريض.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا بطلب من اللجنة"، مشيراً الى ان "مجلس النواب يؤجل مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون التمريض".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ34 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

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