رصد رتل لـ”داعش” في صحراء الرطبة غربي الانبار

2019/07/22 | 18:26

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بغداد:سومر نيوز

أفاد عضو مجلس الانبار، فرحان محمد الدليمي، الاثنين، بان سكان المناطق الصحراوية شاهدوا تجمعا لخلايا ارها...

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