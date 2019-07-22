2019/07/22 | 18:26

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بغداد:سومر نيوز

عبد المهدي وروحاني يبحثان تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة

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