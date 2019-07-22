آبل” تطلق سماعات من الماس بـ 20 ألف دولار

2019/07/22 | 18:26

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متابعة :سومر نيوز

في خطوة تستهدف الأغنياء، أصحاب المهووسين بالفخامة، أعلن المصمم العالمي “Ian Delucca” عن إصدار مميز جد...

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