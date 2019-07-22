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نقاشات حادة في البرلمان بشأن انتخابات كركوك والصالحي يؤكد: لا تنازل عن تدقيق سجلات الناخبين


نقاشات حادة في البرلمان بشأن انتخابات كركوك والصالحي يؤكد: لا تنازل عن تدقيق سجلات الناخبين
2019/07/22 | 18:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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