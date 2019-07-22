2019/07/22 | 18:28

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بالصورة ..



القبض على متهم في البصرة بحوزته مخدرات معدة للتهريب الى هذه الدولة

القت الاجهزة الامنية القبض على متهم وضبطت بحوزته كمية من المخدرات

تقدر ب ( ٥ ) كيلوغرامات في قضاء الزبير غربي البصرة .كانت معدة

للتهريب الى دولة الكويت.

وذكرت قيادة حدود المنطقة الرابعة في بيان : ان استخبارات القيادة

تمكنت من القبض على متهم خلال ساعات وبحوزته كمية من المخدرات تقدر

ب /٥/ كيلوغرات مع عجلتين .

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