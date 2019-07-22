2019/07/22 | 18:28

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مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا

أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية

العليا بطلب من اللجنة ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحيوانتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون التمريض.

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