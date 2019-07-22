مصادر ايرانية: زيارة عبد المهدي لإيران تستغرق 3 ساعات فقط

2019/07/22 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت مصادر إيرانية، ان زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإيران ستستغرق 3 ساعات فقط.

وذكرت المصادر الإيرانية، ان زيارة تأتي في اطار الجهود العراقية لخفض التوتر بين ايران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ثانية.وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين.انتهى

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