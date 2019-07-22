عبد المهدي يبحث مع روحاني مجمل العلاقات بين البلدين والتطورات الاخيرة

2019/07/22 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في العاصمة طهران، اليوم الاثنين، الرئيس الايراني حسن روحاني.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه

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