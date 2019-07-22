2019/07/22 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… أعلن عضو لجنة الأمن الدفاع في البرلمان العراقي عدنان الاسدي، الاثنين، عزم البرلمان إعادة فتح التحقيق بمجزرة شركة بلاك ووتر والتي ارتكبتها في ساحة النسور عام 2007 والتي راح ضحيتها 17 عراقيا واصيب 20 آخرون بجروح .ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في تصريح ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الاسدي قوله: “الآن هو الوقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعتزم إعادة فتح التحقيق في مجزرة بلاك ووتر عام 2007) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعتزم إعادة فتح التحقيق في مجزرة بلاك ووتر عام 2007) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).