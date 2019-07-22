مجلس القرنة في البصرة يصوت على تحويل ناحية الثغر إلى قضاء

2019/07/22 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… أعلن المجلس المحلي في قضاء القرنة شمال البصرة ، اليوم الاثنين، عن تصويته على تحويل ناحية الإمام القائم (الثغر سابقاً) إلى قضاء.وقال رئيس المجلس المحلي محمد باشخ في تصريح اطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “المجلس ومن خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم صوت على رفع المستوى الإداري لناحية الثغر […]

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