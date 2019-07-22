2019/07/22 | 18:50

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ثقافة وفنون

الأثنين 22 يوليو 2019 | 06:47 مساءً | عدد القراءات : 4

الثقافة تعتزم تحويل القصر الثقافي في النجف الى متحف آثاري

الثقافة تعتزم تحويل القصر الثقافي في النجف الى متحف آثاري

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