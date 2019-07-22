وزير العمل يبحث إمكانية فتح منافذ للحماية الاجتماعية في أطراف بغداد

2019/07/22 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… إستقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين، النائبين في البرلمان حسن سالم ورعد المكصوصي لبحث إمكانية فتح منافذ للحماية الاجتماعية في مناطق أطراف بغداد”.وأفادت الوزارة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان، أكد خلال اللقاء على ان “الوزارة […]

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