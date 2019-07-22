2019/07/22 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علق الصحافي والكاتب فلاح المشعل على طريقة هتاف جماهير صلاح الدين المحتجة على القرار الاميركي ضد احمد الجبوري ابو مازن.وكتب المشعل على حسابه في “فيسبوك” ماهي المسافة بين صدام حسين واحمد الجبوري ابو مازن ..؟ جماهير صلاح الدين تحتج على القرار الامريكي بتظاهرة شعبية وتهتف : بالروح بالدم نفديك يازعيم ..! […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي المسافة بين صدام حسين واحمد الجبوري أبو مازن ..؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي المسافة بين صدام حسين واحمد الجبوري أبو مازن ..؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).