2019/07/22 | 18:55

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مجلس الأنبار: الفلاحي لايزال محتجزاً في بغداد

كلمة - بغداد

أكد مجلس محافظة الأنبار، يوم الاثنين، استمرار احتجاز قائد

عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي في بغداد لاستكمال

التحقيق في قضية التجسس لصالح الولايات المتحدة الاميركية.

وقال عضو المجلس كريم هلال الكربولي في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط”

ان ” قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي مازال محتجزاً

في بغداد على ذمة التحقيق في قضية مكالمة هاتفية مع عميل

للاستخبارات الأميركية لتسهيل استهداف الحشد الشعبي”.

واضاف الكربولي، ان “غياب قائد عمليات للانبار أثر كثيراً على طبيعة

الجهد العسكري في منطقتي القائم والرطبة الحساسة والمتاخمة للحدود

العراقية – السورية – الأردنية”.

واوضح أنه “لم تحدث ومنذ نحو أسبوعين أي عملية عسكرية نوعية في تلك

المنطقة بسبب الإرباك الحاصل؛ الأمر الذي يمكن أن يرفع معنويات

الدواعش الذين يوجدون في مناطق قريبة من خط التماس مع القوات

العراقية، ويقتنصوا الفرص للانقضاض متى ما سمحت لهم الظروف بذلك”.

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